Радимов вступил в конфликт с вратарём «Динамо»: «К 30 годам у Лещука даже 50 игр не наберется в РПЛ!»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов посвятил пост с критикой в адрес вратаря «Динамо» Игоря Лещука в своём телеграм канале. После этого между ними возник конфликт в комментариях.

Всё началось с того, что Радимов отреагировал на слова Лещука о том, что медиафутбол умирает, а ажиотаж падает. По словам вратаря, на «Доме-2» тоже были подобные скандалы и можно посмотреть его вместо Медиалиги.

На это Радимов в своём телеграм канале написал пост, вспомнив, как Лещук торгует футболками с надписью: «Вообще по*** (всё равно), как вратарь после матча с «Амкалом» ради хайпа кидал торт в лицо Егору Криду и так далее.

После этого Лещук написал в комментариях под этим постом: «Владислав, а вы не устали столько внимания мне уделять?

Тренируйте ребят играть в футбол, у вас вроде не плохо получалось это как у игрока.

А то всё что-то хотите на моей фамилии хайп собрать, хотя в вашем шкафу ситуации были похлеще моих и семейные и про критику тренера».

Этот комментарий собрал 76 эмодзи «клоуна», и 19 «лайков».

В ответ Радимов написал, что готов поспорить на то, что Лещук к 30 годам не проведёт и 50 матчей за «Динамо» в Премьер-лиге.