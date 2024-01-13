От подвески с бриллиантами до Rolls-Royce: Что дарили и получали футболисты на Новый год и Рождество

Отшумели новогодние праздники. Футболисты выходят из кратковременного зимнего отпуска. Новый год и Рождество все встречали вдали от своих традиционных баз. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, кому и что подарили на Новый год, Рождество и дни рождения.

Бриллиант для Промеса

Нападающий столичного «Спартака» Квинси Промес получил в подарок дорогое ювелирное украшение — это массивная подвеска, усыпанная бриллиантами. Впрочем, кроме традиционных новогодних праздников, 4 января Промесу исполнилось 32 года. Так что подарок был приурочен ещё и ко Дню рождения.

Помидоры для Акинфеева

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не раз за свою карьеру награждался подарками, из которых некоторые были весьма оригинальными. Клуб не раз на Новый год дарил Игорю традиционные сухари — за обилие «сухих» матчей. А болельщики после грандиозного для нашей сборной домашнего чемпионата мира вручили Акинфееву букет из помидоров.

Пиво в довесок

Перед Рождеством 2020 года Месси забил 644-й гол за «Барселону» и побил рекорд легендарного Пеле. По этому случаю 160 голкиперов, которым забивал аргентинец, получили рождественские посылки от Месси. Это была масштабная промо-кампания от футболиста и известного пивного бренда. Отметим, что подарок достался и нашему голкиперу Сергею Рыжикову, который получил банку сока с надписью «ноль». От Месси голкипер «Рубина» в матчах против «Барселоны» ни разу не пропускал.

Лучшие подарки – в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду и другим звёздным игрокам саудовской Про-Лиги подарили люксовые автомобили разных марок, в том числе Ferrari SF90 Spider. В зависимости от опций этот автомобиль может стоить от 500 до 900 тысяч евро. Напомним, что в прошлом году звёздный португальский игрок получил от своей возлюбленной Джорджины Родригес на Рождество Rolls-Royce.

Кроме того, топ-игрокам саудовской лиги подарили часы, стоимость которых превышает 345 тысяч евро, а также брендовые сумки.

«Барселона» копит на Эрлинга Холанна

В каталонском клубе впервые за долгое время не вручили подарков игрокам от клуба. В пору руководства Жозепа Бартомеу футболисты «Барселоны» получали последние модели айфонов и айпадов, а также другую технику. В прошлом году традицию поддержал Антуан Гризманн, который подарил одноклубникам кошельки люксового французского бренда. Жоан Лапорта в этом году решил не тратиться на рождественские подарки. Видимо, копит средства на приобретение Эрлинга Холанна.

Что дарили футболистам на праздники

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Константин Лицин