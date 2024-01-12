«Локомотив» не интересуется Дуарте из чемпионата Турции

Столичному «Локомотиву» не интересен защитник клуба чемпионата Турции «Истанбул Башакшехира» Лео Дуарте. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Ранее Transfer Nabzi сообщал, что «железнодорожникам» интересен этот 27-летний легионер. Но в самом стамбульском клубе позже сообщили, что не получали от «Локо» предложений по игроку. Да и если бы получили, то не продали бы его, так как футболист очень важен для команды.

Центральный защитник оценивается порталом Transfermarkt в 3 млн евро. Контрактом он связан с клубом ещё на 2,5 года.