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В «Истанбул Башакшехире» высказались о предложениях «Локомотива» по Дуарте

12 Января 2024 • 22:53 Комментировать

В стамбульский клуб турецкой Суперлиги «Истанбул Башакшехир» не поступали предложения от московского «Локомотива» касаемо защитника Лео Дуарте. Об этом рассказал Гёкхан Йылмаз, директор команды по связям с общественностью.

«Клуб не гарантирует, что продаст его при поступлении предложения. Лео является для нас важным игроком», - цитирует слова Йылмаза телеканал «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщали об интересе «Локо» к этому легионеру. В этом сезоне Дуарте провёл 17 матчей за свою команду, в которых один раз отличился ассистом. Контракт связывает его со стамбульским клубом до 30 июня 2026 года.

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Локомотив Москва Истанбул Башакшехир Гёкхан Йылмаз ещё теги
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