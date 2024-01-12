В «Истанбул Башакшехире» высказались о предложениях «Локомотива» по Дуарте

В стамбульский клуб турецкой Суперлиги «Истанбул Башакшехир» не поступали предложения от московского «Локомотива» касаемо защитника Лео Дуарте. Об этом рассказал Гёкхан Йылмаз, директор команды по связям с общественностью.

«Клуб не гарантирует, что продаст его при поступлении предложения. Лео является для нас важным игроком», - цитирует слова Йылмаза телеканал «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщали об интересе «Локо» к этому легионеру. В этом сезоне Дуарте провёл 17 матчей за свою команду, в которых один раз отличился ассистом. Контракт связывает его со стамбульским клубом до 30 июня 2026 года.