Андрей Мостовой: Не успевал читать о новых игроках «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о новичках петербургского клуба.

«У нас много новых игроков — я даже не успевал новости читать о приобретениях. Очень интересно посмотреть на ребят, познакомиться», – приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

Во время зимнего трансферного окна «сине-бело-голубые» объявили о подписании четырёх новичков, а именно Нино, Ильзата Ахметова, Педро и Артура. После 18-ти туров клуб из «Северной столицы» находится на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги с отставанием в два очка от «Краснодара».