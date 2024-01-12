Агент защитника «Страсбура» Ньямси рассказал о предложении «Локомотива»

Юссеф Деллайли, представитель защитника «Страсбура» Жерзино Ньямси, высказался о возможности перехода футболиста в московский «Локомотив».

«Локомотив» сделал предложение по Ньямси. Игрок заинтересован в трансфере в российский клуб. Мы ведем переговоры», — приводит слова агента футболиста Sport24.

В нынешнем сезоне Ньямси провёл 13 матчей в рамках французской Лиги 1. Жерзино представляет «Страсбур» с 2021 года, а его текущий контракт с клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в пять миллионов евро.