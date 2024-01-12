Калининградская «Балтика» официально рассталась с защитником Александром Пуцко. О том, что стороны расторгли трудовой договор, сообщает пресс-служба балтийцев.

«Благодарим Александра за его вклад в достижение нашей большой цели и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!», - гласит сообщение клуба.

Пуцко присоединился к «Балтике» перед началом прошлого сезона. По итогам сезона балтийцы смогли выйти в РПЛ. За всё проведённое время в клубе Александр принял участие в 28 матчах и отличился тремя голевыми передачами.

По итогам 18 туров РПЛ «Балтика» идёт в зоне вылета на 15-м месте с 13 очками.