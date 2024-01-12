Генич не понимает, почему Лесовой предпочёл клуб из Израиля

Известный футбольный комментатор не понимает выбор Даниила Лесового касаемо нового клуба для продолжения карьеры. СМИ активно связывают футболиста с израильским «Маккаби» из города Хайфа, но официально о трансфере пока не объявляют.

«Я удивлен, почему «Маккаби» из Хайфы. Он пригодился бы многим в РПЛ и был бы там лидером. Условная «Балтика» была бы для него хорошим вариантом», - размышляет Генич для телеканала «Матч ТВ».

Лесовой – нерегулярный игрок московского «Динамо», в этом сезоне на его счету всего лишь 13 выходов на поле во всех турнирах, в которых он отдал одну голевую передачу.