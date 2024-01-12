Генич: «Переговоры между Миранчуком и «Локомотивом» о контракте есть»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о ситуации в московском «Локомотиве». У одного из самых ярких игроков атаки команды, Антона Миранчука летом заканчивается контракт, а новый россиянин и клуб пока не заключили. И заключат ли?

«Насколько знаю, переговоры о том, чтобы Антон остался, есть. С агентом они вроде бы нашли какие‑то компромиссы. Вопрос к Антону: чего он хочет», - цитирует Генича телеканал «Матч ТВ».

По словам Константина, от желания Миранчука зависит многое, ведь после окончания контракта он может спокойно уехать в Европу свободным агентом.

В активе Миранчука в этом сезоне четыре забитых гола и пять голевых передач.