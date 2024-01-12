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«Спартак» рассказал Абаскалю о будущем, в «Реале» скандал из-за Мбаппе, а «Барселона» купит самого крутого нападающего – в главных слухах недели рубрика

12 Января 2024 • 21:46 Комментировать (2)

В главных слухах недели вы узнаете, какую информацию «Спартак» сообщил главному тренеру Гильермо Абаскалю, почему в руководстве «Реала» возник раскол из-за Килиана Мбаппе, и кого «Барселона» подпишет в летнее трансферное окно. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» рассказал Абаскалю о будущем

В «Спартаке» снова перемены. Пост спортивного директора клуба с недавних пор занимает Томаш Амарал, а селекционный отдел возглавляет Жоаким Пинту. Если верить слухам, то боссы «красно-белых» сообщили главному тренеру команды Гильермо Абаскалю о сокращении его функционала. Теперь испанский специалист не сможет влиять на трансферные дела клуба. Абаскаль будет лишь высказывать пожелания, а решения будут принимать исключительно Амарал и Пинту.

«ПСЖ» помогал Месси выиграть «Золотой мяч»

Во Франции изучают деятельность «ПСЖ» - возможно, она была не совсем «чистой». На неделе в прессе обсуждали информацию о том, что в 2020 и 2021 годах гранд Лиги 1 предоставлял разные услуги тогдашнему главному редактору издания France Football. Предполагается, что таким образом парижане помогали Лионелю Месси выиграть «Золотой мяч» в 2021 году. Сложно сказать, насколько объективными являются эти предположения.

В «Реале» скандал из-за Мбаппе

Одна из главных задач «Реала» на лето заключается в подписании нападающего топ-уровня. Мадридский клуб давно связывают с Килианом Мбаппе, и президент «сливочных» Флорентино Перес по-прежнему хочет заполучить француза. Впрочем, по слухам, в руководстве «Реала» есть и те, кому идея с подписанием Мбаппе не нравится. Эти боссы, которые описываются как «более зрелые и мудрые» предпочитают вложиться в другого игрока – в Виктора Осимхена. Они считают, что нигериец лучше подходит команде. К тому же трудовой договор с Осимхеном будет не таким дорогостоящим. Поговаривают, что на фоне этих разногласий в руководстве «Реала» произошёл раскол.

В то же время на неделе проскакивала информация о том, что «Реал» по-прежнему хочет услышать ответ Мбаппе по летнему трансферу до середины января. Мадридцы якобы уже начали готовить план Б – Эрлинга Холанна.

Также нельзя пройти мимо слухов о том, что видеть Мбаппе в своём составе хочет «Ливерпуль». С французским форвардом якобы поговорил лично главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп. Впрочем, Килиан от переезда на «Энфилд» вроде бы отказался, поскольку он нацелен на трансфер в «Реал».

Роналду будет жить на «Острове миллиардеров»

Криштиану Роналду может позволить себе всё. На днях в прессу просочилась информация, что сейчас звёздный португальский футболист покупает себе дом на Джумейра-Бей. Этот место называют «Островом миллиардеров», поскольку там живут только очень богатые люди. За новое жильё Роналду заплатит огромные деньги – точная сумма пока не называется. Ранее сообщали, что Криштиану зарабатывает в своём нынешнем клубе – в «Аль-Насре» – около 200 миллионов евро за сезон.

«Барселона» купит самого крутого нападающего

На днях футбольное общество всколыхнула информация о том, что в летнее трансферное окно Эрлинг Холанн сменит клуб. По слухам, норвежский футболист, считающийся самым крутым центральным нападающим в мире, перейдёт из «Манчестер Сити» в «Барселону». Каталонцы якобы уже согласовали сделку примерно за 100 миллионов евро. Прямо сейчас информация выглядит сомнительной, ведь «сине-гранатовые» по-прежнему имеют финансовые трудности. Но кто знает…

Слухи собирал Александр Тихий.

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Комментарии (2) Все комментарии
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vasiko55
12 Января 2024 в 22:24
Да ты кто такой? Давай до свидания
KLINSMANN
12 Января 2024 в 22:17
Хорошо поёт
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