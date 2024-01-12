В «Динамо» оценили возможность продления контракта со Смоловым

Член совета директоров столичного «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном продлении контракта с Фёдором Смоловым.

«Мы будем следить за сборами, за весенней частью сезона и найдем с Федором взаимоприемлемое решение», — приводит слова функционера «РБ Спорт». Также на вопрос о возможном подписании Георгия Джикии Гафин отметил, что в клубе не любят публично обсуждать футболистов других клубов.

В 21 матче нынешнего сезона Фёдор Смолов стал автором пяти забитых голов при четырёх результативных передачах. Контракт игрока действует до лета 2024 года.