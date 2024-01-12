Гафин верит в чемпионство «Динамо» в нынешнем сезоне

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил чемпионские перспективы «бело-голубых».

«То, что касается задачи на сезон в РПЛ от совета директоров — место в тройке. Но с учетом того, что наш тренерский штаб и футболисты люди амбициозные, они внутри команды сами себе ставят цель бороться за первое место», — приводит слова работника клуба «РБ Спорт».

Гафин отметил, что текущее положение в таблице позволяет «бело-голубым» приблизиться к лидерству. Дмитрий напомнил, что в мировом футболе команды отыгрывали большие отрывы.

Напомним, что после 18-ти туров РПЛ «Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице, отставая на шесть очков от лидирующего «Краснодара».