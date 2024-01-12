Столичное «Динамо» не заинтересовано в защитнике питерского «Зенита» Даниле Круговом. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Круговой, у которого летом заканчивается контракт с «Зенитом», стал объектом интереса двух московских клубов, «Динамо» и ЦСКА, и одного французского – «Гавра». В «Гавре» интерес к 25-летнему россиянину уже опровергли.

Отметим, что в «Динамо» на позиции левого защитника весьма неплохо выступает Дмитрий Скопинцев. На правом фланге обороны у «бело-голубых» Эли Даса, Станислав Бессмертный и опытнейший Сергей Паршивлюк.