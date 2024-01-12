Гафин оценил вероятность перехода Лесового в «Маккаби» из Хайфы

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил вероятность перехода Даниила Лесового в «Маккаби» из Хайфы.

«Детально комментировать пока преждевременно. Ситуация — в процессе. Есть технические моменты по реализации сделки. На данный момент шансы на переход — 50 на 50», — приводит слова функционера «РБ Спорт». Также Гафин отказался комментировать слухи о возможных трансферах на вход после вопроса о полузащитнике «Зенита» Алексее Сутормине.

В нынешнем сезоне Лесовой провёл восемь матчей в рамках РПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего игрока в 1,8 миллиона евро.