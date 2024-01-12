В «Гавре» опровергли интерес к Круговому

В клубе французской Лиги 1, «Гавре» опровергли интерес к защитнику питерского «Зенита» Даниилу Круговому.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что «Гавр» находится в числе трёх кандидатов на подписание грядущим летом игрока питерцев. Двумя другими являются известные московские клубы.

«Нет, мы не заинтересованы в переходе Кругового», - заявил «Спорт-Экспрессу» Матье Бодмер, спортивный директор «Гавра».

Круговой, контракт которого с «Зенитом» подойдёт к логическому завершению летом 2024 года, провёл в этом сезоне 18 матчей за «Зенит» во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.