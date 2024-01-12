Деменко оценил переход Ахметова в «Зенит»

Бывший футболист «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко оценил переход Ильзата Ахметова в состав «сине-бело-голубых».

«Его уход никак не повлияет на чемпионские амбиции команды. Другое дело, что на него надеялся и рассчитывал главный тренер Владимир Ивич. Я так понимаю, что Ахметову не предложили таких условий, как «Зените», — приводит слова эксперта Betonmobile.

По его мнению, в Санкт-Петербурге Ахметов получит хороший контракт, а выбор «Зенита» может быть связан с тем, что в состав «сине-бело-голубых» дважды не зовут.

Напомним, что Ильзат Ахметов присоединился к «Зениту» в январе нынешнего года, подписав контракт до 2026 года.