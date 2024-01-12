Защитник питерского «Зенита» Данил Круговой привлёк внимание двух российских и одного зарубежного клубов. Об этом пишет инсайдер Иван Карпов.

Так, по словам Карпова, из России латералем интересуются столичные «Динамо» и ЦСКА. Зарубежным кандидатом на игрока является «Гавр», в составе которого выступает бывший зенитовец Далер Кузяев.

«Переговоры 25-летнего защитника о новом соглашении с Зенитом идут уже давно, но положительного ответа он им пока так и не дал. Это во многом следствие малого количества игровой практики у Семака», - поясняет Карпов.

Напомним, что контракт 25-летнего зенитовца с чемпионом России истекает грядущим летом, а новый стороны пока не подписывали.