Горшков не видит атаку «Зенита» без Кассьерры

Бывший зенитовец, футбольный Александр Горшков порассуждал об атаке питерского «Зенита» и важности в ней форварда Матео Кассьерры.

«Зениту» чётко надо осознавать, есть ли равноценная замена футболисту. Клубу он однозначно нужен. Всё будет упираться в то, насколько будет интересное предложение для всех сторон», - делится Горшков для Legalbet.

Эксперт добавил, что сейчас без Кассьерры очень сложно представить атаку питерцев. Два других форварда, а именно Иван Сергеев и Вильсон Изидор не справляются с ролью замены колумбийца, считает Горшков.

Кассьерра является лучшим бомбардиром текущего сезона РПЛ с 14 голами.