В «Оренбурге» рассказали, когда в клуб приедет Томпсон из «Коло-Коло»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, когда чилийский нападающий Хорди Томпсон присоединится к клубу на сборах в Турции.

«Пока Хорди Томпсон не вылетел к нам на сборы. Он заплатил залог, и надо оформить его выезд юридически. В ближайшее время чилиец оформит все эти детали, ему снимут запрет на выезд, и футболист сразу вылетит на сборы «Оренбурга», - приводит слова функционера Sport24.

Ранее появилась информация, что в качестве залога за покушение на убийство форвард передал местным правоохранительным органам квартиру стоимостью 103 тысячи евро.