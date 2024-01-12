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Билялетдинов: Глушаков может помочь «Ростову» во второй части чемпионата

12 Января 2024 • 20:03 Комментировать

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о возможном переходе Дениса Глушакова в «Ростов».

«Если Глушаков готовился, тренировался, то может помочь «Ростову» во второй части чемпионата. Даже если Дениса и захотят подписать, то, скорее всего, предложат контракт до конца сезона, — приводит слова Билялетдинова «Спорт День за Днем».

По его мнению, Глушаков не потерял мастерство, задав вопрос относительно соблюдения требований главного тренера «жёлто-синих» Валерия Карпина.

Ранее появилась информация, что нынешний игрок костромского «Спартака» уже прошёл медицинский осмотр и готов отправиться с «Ростовом» на сбор в ОАЭ.

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Ростов Динияр Билялетдинов Денис Глушаков ещё теги
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