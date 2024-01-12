Гафин: Мы удовлетворены результатом «Динамо» под руководством Лички

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о работе Марцела Лички во главе московского клуба.

«Мы удовлетворены результатом на этом отрезке. Команда трансформировалась по ходу чемпионата, нащупала баланс между атакой и обороной. Очевидно, что у Марцела, который является адептом атакующего футбола, заняло какое-то время, чтобы понять возможности команды в целом», — приводит слова функционера «РБ Спорт».

Также Гафин отметил, что выводы по работе чешского специалиста будут делаться после завершения нынешнего сезона.

Напомним, что Марцел Личка стал главным тренером «Динамо» летом 2023 года. После первой части сезона РПЛ «бело-голубые» находятся на третьем месте.