Андрей Мостовой: «Для нас в новинку уйти на перерыв вторыми»

Полузащитник питерского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о зимних сборах перед стартом второй части сезона Российской премьер-лиги.

«Надо обойти «Краснодар», нам в новинку уйти на перерыв на втором месте. У нас дополнительная мотивация больше работать на сборах, так как теперь мы догоняем, а не нас. А ещё нужно нарастить связи с новыми игроками», - делится Мостовой с «РИА Новости».

Напомним, что после 18 туров «Зенит» отстал от «Краснодара» на два балла. 36 очков у питерцев и 38 очков у «быков».

Ранее Мостовой высказался о зимних новичках своего клуба.