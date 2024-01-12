Андрей Мостовой высказался о новичках «Зенита»

Полузащитник питерского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о новичках своей команды. Этой зимой «сине-бело-голубых» пополнили уже четверо игроков: защитник Нино, вингер Артур и нападающий Педро. Также в команду перебрался полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов.

«Ахметов хороший игрок, давно с ним знаком. Для нас его появление плюс. Что касается новых бразильцев, думаю, они тоже хорошие игроки, но никого из них лично не знаю. Уверен, команде помогут», - сказал Мостовой «РИА Новости».

Отметим, что все три новичка-легионера – бразильцы. В обратном направлении в Бразилию из «Зенита» этой зимой последовал защитник Роберт Ренан.