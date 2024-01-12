​Балахнин оценил трансфер Роналдо в «Ростов»

В пятницу «Ростов» объявил о трансфере 23-летнего Роналдо – бразильского нападающего, который ранее выступал за «Левски». Комментарий по поводу этой сделки дал бывший рулевой ростовчан Сергей Балахнин.

«Посмотрел видео-нарезки какие-то с ним. Быстрый парень, у которого есть очень хорошие качества. Как он себя проявит – трудно сказать. Играть в России – совсем другое дело. Посмотрим, как он адаптируется», - цитирует Балахнина «Спорт-Экспресс».

«Ростов» проводит зимние каникулы на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В восемнадцати прошедших турах Премьер-лиги команда Валерия Карпина смогла набрать двадцать один зачётный балл.

Чемпионат России продолжится в начале марта.