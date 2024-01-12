Орещук: «Динамо» предметно интересовалось Агкацевым»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о переговорах «Динамо» о подписании голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева.

«Знаю, что «Динамо» предметно интересовалось Агкацевым. Это было еще до подписания белорусского вратаря Андрея Кудравца. По поводу Агкацева, я так понимаю, «Динамо» не договорилось с «Краснодаром» по цене», — приводит слова Орещука «РБ Спорт». По словам специалиста, у «Динамо» укомплектованная линия вратарей, отметив также её силу.

Напомним, что в составе «бело-голубых» числятся три голкипера, а именно Антон Шунин, Игорь Лещук и Андрей Кудравец. «Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.