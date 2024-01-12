Силкин: Нравится, что Личка выучил русский язык

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин высказался о работе Марцела Лички во главе столичного клуба.

«Мне нравится то, что он выучил русский язык. Предыдущий тренер «Динамо» не говорил на нем. В конце концов, иногда надо «приложить» футболиста крепким словцом. На английском языке это бесполезно, как это сделать на русском, иностранные тренеры не знают», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

По его мнению, «бело-голубым» под руководством Лички не хватает стабильности, из-за чего клуб не сможет претендовать на чемпионский титул Российской премьер-лиги.

«Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата. Марцел Личка возглавил клуб летом 2023 года.