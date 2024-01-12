​Саравия отказался переходить в «Ростов» из-за близости к Украине

Хавбек Родриго Саравия не перейдёт в «Ростов» из клуба «Пеньяроль». Своё решение 23-летний уругваец объяснил тем, что не так далеко от этого региона находится граница с Украиной. Саравия переживает за безопасность своей семьи.

Стоит напомнить, что в Ростове-на-Дону из-за близости с Украиной ради безопасности в настоящий момент не работает аэропорт.

«Сначала мне показалась эта идея интересной в экономическом плане, ведь я бы смог значительно обеспечивать свою семью, но Ростов находится рядом с границей с Украиной, а вопросы моей безопасности и моей семьи для меня превыше всего», - цитирует Саравию телеграм-канал «Ино-Карп // Новости спорта из-за рубежа» со ссылкой на Carvedeportiva.

«Ростов» на текущий момент занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Сезон возобновится в начале марта.