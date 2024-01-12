Агент: «Помазун доиграет сезон в «Урале»

Алексей Сафонов, представитель вратаря «Урала» Ильи Помазуна, высказался о возможном переходе игрока в другой клуб.

«Как я и говорил, Помазун доиграет сезон в «Урале», а дальше будем смотреть. Зимой не было такого варианта, чтобы мы куда-то ушли. По окончании сезона будем смотреть», — приводит слова агента «РБ Спорт». Также Сафонов отметил, что не обсуждал с Помазуном его будущее во время зимнего отпуска футболиста.

В нынешнем сезоне Помазун, выступающий на правах аренды из ЦСКА, провёл 22 матча в составе «Урала» в рамках всех состязаний. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока в два с половиной миллиона евро.