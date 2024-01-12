Агент Барбоза прокомментировал назначения Пинту и Амарала в «Спартак»

Агент Паулу Барбоза высказался о назначении в «Спартак» Жоакима Пинту и Томаша Амарала на селекционные должности.

«В «Бенфике» есть очень много скаутов, которые работают в разных странах: в Европе, Азии, Бразилии. Не стоит ждать от Пинту и Амарала существенных изменений в «Спартаке». Думаю, их назначение в «Спартаке» только начало работы», — приводит слова функционера «Чемпионат».

По его мнению, если руководство «красно-белых» не сможет изменить инфраструктуру, то приглашенные специалисты не помогут московскому клубу.

Напомним, что Томаш Амарал пришёл на пост спортивного директора «Спартака», а Жоаким Пинту будет работать руководителем селекционного департамента.