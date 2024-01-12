Обширный список из 30 игроков составил главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на первый сбор команды. Об этом сообщает пресс-служба дончан.

И это в списке нет ещё иранского легионера Мохамеда Мохеби – он находится на стартующем сегодня вечером Кубке Азии в расположении команды Ирана. Отметим появление в списке новичка «Ростова» Роналдо из болгарского «Левски».

Уже сегодня, 12 января дончане провели первую тренировку на сборе. Напомним, что первую часть сезона РПЛ «Ростов» завершил на 10-м месте в турнирной таблице лиги, набрав 21 балл. Столько же у идущего по соседству воронежского «Факела».