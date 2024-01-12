18-летний полузащитник Паскалуту отправится на сбор «Факела»

Молдавский полузащитник Кристиан Паскалуту отправится на сбор воронежского «Факела», сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее футболист находился на просмотре столичного ЦСКА, однако, несмотря на хорошее впечатление, игрок не смог присоединиться к «армейцам» из-за статуса легионера. Также сообщается, что интерес к Паскалуту проявляют два клуба из Швейцарии и коллектив Серии Б.

В восьми матчах нынешнего сезона чемпионата Молдовы в составе «Бэльця» Паскалуту стал автором трёх забитых мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 18-летнего полузащитника в 75 тысяч евро.