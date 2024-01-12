Ловчев: «Ахметов, к сожалению, до сих пор себя не реализовал»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил недавний громкий трансфер питерского «Зенита», а именно переход Ильзата Ахметова из «Краснодара». По мнению Ловчева, новичок питерцев, находящийся в самом расцвете сил, до сих пор не самореализовался на футбольном поле.

«Хороший игрок, к сожалению, до сих пор себя не реализовавший. Мне он напоминает Клаудиньо: техничный, умный, обостряющий. Питер берет его просто как хорошего игрока. Будет ли это усилением, покажет только время», - пишет Ловчев в своём телеграм-канале.

Ранее Ахметов был игроком ротации в «Краснодаре», в котором выступал последние полтора года карьеры.