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Ловчев: «Ахметов, к сожалению, до сих пор себя не реализовал»

12 Января 2024 • 18:32 Комментировать

Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил недавний громкий трансфер питерского «Зенита», а именно переход Ильзата Ахметова из «Краснодара». По мнению Ловчева, новичок питерцев, находящийся в самом расцвете сил, до сих пор не самореализовался на футбольном поле.

«Хороший игрок, к сожалению, до сих пор себя не реализовавший. Мне он напоминает Клаудиньо: техничный, умный, обостряющий. Питер берет его просто как хорошего игрока. Будет ли это усилением, покажет только время», - пишет Ловчев в своём телеграм-канале.

Ранее Ахметов был игроком ротации в «Краснодаре», в котором выступал последние полтора года карьеры.

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Зенит Краснодар Евгений Ловчев Ильзат Ахметов ещё теги
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