Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о последних новостях из стана «железнодорожников».

- Михаил Галактионов сегодня заявил, что Куликов и Рыбчинский не поедут на сборы с «Локомотивом», поскольку они не нужны команде. Как это воспринимаете?

- Наверное, он их не видит регулярно выходящими на поле. Даже на замену. Поэтому и принимает такое решение.

- Оба этих футболиста – воспитанники клуба. Нет досады, что свои ребята не нужны?

- Есть. Я все-таки локомотивец по большей части. К своим относишься теплее. Но если ты даже свой воспитанник, это не значит, что тебе все гарантировано. Практика показывает, что только своими воспитанниками не обходятся даже ведущие клубы. Всегда какая-то часть игроков есть со стороны. Хотя мадридский «Атлетико», например, держит курс на своих ребят. Это тоже правильно. А что касается Куликова и Рыбчинского, это футболисты с определенными способностями. Картину не портят. Может, они сами хотят большего, и на этом фоне их отпустили.

- Ради практики?

- Да. Они чувствуют, что готовы играть больше, и в других командах им наверняка дадут больше игрового времени, чем в «Локомотиве».

- У Антона Миранчука контракт заканчивается летом этого года, но Галактионов сказал, что разговоров об этом лично у него с игроком не было. Почему, как думаете?

- Обычно, когда остается меньше года, какая-то конкретика с футболистом должна наступить, потому что за полгода до окончания контракта он имеет право вести переговоры с другими клубами, не ставя в известность руководство. Поэтому за полгода до окончания договора какие-то предложения должны быть.

- То есть такая ситуация должна насторожить?

- Все зависит от того, какую перспективу в нем видят в команде. Миранчуку 28 лет, и это хороший возраст. Есть время еще для одного хорошего контракта. Если не в «Локомотиве», то в другом клубе года на три ему предложат контракт. Здесь еще надо смотреть, кого на этой позиции видит тренер. Может кого-то моложе. Или есть свои планы по построению игру. Поэтому держится пауза. Это, конечно, не совсем хорошо по отношению к Миранчуку, но надо понять и руководство. Оно обязано мыслить стратегически. Хотя у Жемалетдинова, который на год моложе Миранчука, тоже непонятная ситуация. Видимо, у Галактионова есть более предпочтительные игроки. Поэтому ребята в таком золотом возрасте играют не в том объеме, как им хотелось бы.

- Может, Галактионова не устраивает игра Антона Миранчука? Как вы его оцениваете в первой части сезона?

- Он выступал с перепадами, но игрок конструктивный. У Антона неплохой креатив временами проскакивает, а индивидуальные действия сочетаются с коллективными. Я бы на месте Галактионова продлил бы с ним контракт. Как игрок он мне импонировал. От Миранчука исходили неожиданные решения. Вспомните хотя бы гол «Краснодару».

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- Также летом истекает контракт у Ненахова. Он нужен команде?

- Здесь опять же все вертится вокруг оценки тренерского штаба и стратегического мышления. Если Галактионов видит, что это уже потолочный вариант и Максим больше не прибавит, то напрашиваются какие-то решения, что с ним делать.

- Не слишком ли много игроков «Локомотива» находятся в подвешенном состоянии?

- Как я и говорил, нужно знать стратегическую линию клуба. Она не должна быть сильно озвучена. Мы должны только строить версии.

- После разрыва крестообразной связки колена восстановился защитник Магкеев. Сможет ли он решить проблемы в обороне?

- Он лучше смотрелся в опорной зоне. Но там Баринов. Можно и в два опорных играть. Это не оригинальный вариант. А с точки зрения центрального защитника, нужно знать скоростные данные. И потом надо смотреть, какая именно крестообразная связка повреждена: передняя или задняя, потому что у каждой своя специфика выполнения определенных действий на поле. Это разворотливость при движении назад. Магкеев не особо скоростной игрок, но для опорной зоны это нормально. А для центрального защитника скорость очень важна. Потеря скорости – это значит упущенный шаг, метр, два, три. Это уже много.

Елена Григорьевская