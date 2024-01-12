Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ринат Билялетдинов: «Есть досада, что «Локомотиву» не пригодились свои воспитанники Куликов и Рыбчинский» эксклюзив

12 Января 2024 • 18:14 Комментировать

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о последних новостях из стана «железнодорожников».

- Михаил Галактионов сегодня заявил, что Куликов и Рыбчинский не поедут на сборы с «Локомотивом», поскольку они не нужны команде. Как это воспринимаете?

- Наверное, он их не видит регулярно выходящими на поле. Даже на замену. Поэтому и принимает такое решение.

- Оба этих футболиста – воспитанники клуба. Нет досады, что свои ребята не нужны?

- Есть. Я все-таки локомотивец по большей части. К своим относишься теплее. Но если ты даже свой воспитанник, это не значит, что тебе все гарантировано. Практика показывает, что только своими воспитанниками не обходятся даже ведущие клубы. Всегда какая-то часть игроков есть со стороны. Хотя мадридский «Атлетико», например, держит курс на своих ребят. Это тоже правильно. А что касается Куликова и Рыбчинского, это футболисты с определенными способностями. Картину не портят. Может, они сами хотят большего, и на этом фоне их отпустили.

- Ради практики?

- Да. Они чувствуют, что готовы играть больше, и в других командах им наверняка дадут больше игрового времени, чем в «Локомотиве».

- У Антона Миранчука контракт заканчивается летом этого года, но Галактионов сказал, что разговоров об этом лично у него с игроком не было. Почему, как думаете?

- Обычно, когда остается меньше года, какая-то конкретика с футболистом должна наступить, потому что за полгода до окончания контракта он имеет право вести переговоры с другими клубами, не ставя в известность руководство. Поэтому за полгода до окончания договора какие-то предложения должны быть.

- То есть такая ситуация должна насторожить?

- Все зависит от того, какую перспективу в нем видят в команде. Миранчуку 28 лет, и это хороший возраст. Есть время еще для одного хорошего контракта. Если не в «Локомотиве», то в другом клубе года на три ему предложат контракт. Здесь еще надо смотреть, кого на этой позиции видит тренер. Может кого-то моложе. Или есть свои планы по построению игру. Поэтому держится пауза. Это, конечно, не совсем хорошо по отношению к Миранчуку, но надо понять и руководство. Оно обязано мыслить стратегически. Хотя у Жемалетдинова, который на год моложе Миранчука, тоже непонятная ситуация. Видимо, у Галактионова есть более предпочтительные игроки. Поэтому ребята в таком золотом возрасте играют не в том объеме, как им хотелось бы.

- Может, Галактионова не устраивает игра Антона Миранчука? Как вы его оцениваете в первой части сезона?

- Он выступал с перепадами, но игрок конструктивный. У Антона неплохой креатив временами проскакивает, а индивидуальные действия сочетаются с коллективными. Я бы на месте Галактионова продлил бы с ним контракт. Как игрок он мне импонировал. От Миранчука исходили неожиданные решения. Вспомните хотя бы гол «Краснодару».

Реклама


- Также летом истекает контракт у Ненахова. Он нужен команде?

- Здесь опять же все вертится вокруг оценки тренерского штаба и стратегического мышления. Если Галактионов видит, что это уже потолочный вариант и Максим больше не прибавит, то напрашиваются какие-то решения, что с ним делать.

- Не слишком ли много игроков «Локомотива» находятся в подвешенном состоянии?

- Как я и говорил, нужно знать стратегическую линию клуба. Она не должна быть сильно озвучена. Мы должны только строить версии.

- После разрыва крестообразной связки колена восстановился защитник Магкеев. Сможет ли он решить проблемы в обороне?

- Он лучше смотрелся в опорной зоне. Но там Баринов. Можно и в два опорных играть. Это не оригинальный вариант. А с точки зрения центрального защитника, нужно знать скоростные данные. И потом надо смотреть, какая именно крестообразная связка повреждена: передняя или задняя, потому что у каждой своя специфика выполнения определенных действий на поле. Это разворотливость при движении назад. Магкеев не особо скоростной игрок, но для опорной зоны это нормально. А для центрального защитника скорость очень важна. Потеря скорости – это значит упущенный шаг, метр, два, три. Это уже много.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ринат Билялетдинов
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Холанн перейдёт в «Барселону» Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​Мбаппе назвал клуб, куда хочет перейти Мбаппе договорился с новым клубом На выход: Кто покинет «Спартак» в зимнее трансферное окно ​«Позор»: Фанаты возмущены минутой молчания в память о Беккенбауэре в Саудовской Аравии ​В «Манчестер Сити» утвердили нового капитана команды Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели «Реал», «Барселона» или «Манчестер Сити»: Холанн выбрал клуб «Манчестер Сити» может продать Холанна - названы условия
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А
«Вашингтон» дома уступил «Сиэтлу», Овечкин сделал ассист Московское «Динамо» обыграло в дерби ЦСКА Александрова разгромила Рыбакину и пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону Канарейкин высказался о неудачной серии «Спартака» Свищев высказался о том, что на чемпионате Европы по фигурному катанию будут участвовать 27 спортсменов, родившихся в России ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Января
18:32 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Ахметов, к сожалению, до сих пор себя не реализовал»
18:12 · Россия. Премьер-лига
Терёхин назвал двоих игроков, которых «Локомотиву» необходимо сохранить
18:06 · Россия. Премьер-лига
Новиков: Если бы «Зенит» мог, то купил бы всю сборную Бразилии
17:58 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо готов вернуться в Россию
17:54 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян признал, что не может отказаться носить бороду
17:52 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: Тюкавин может бороться за звание лучшего нападающего РПЛ
17:34 · Россия. Мелбет-Первая лига
В Минспорта Красноярского края объяснили назначение Тихонова в «Енисей»
17:27 · Россия. Премьер-лига
Сенников объяснил отказ «Локомотива» от Куликова
17:20 · Россия. Премьер-лига
Агент Теклича объяснил причину отказа от перехода в «Ахмат»
17:09 · Россия. Премьер-лига
​«Ростов» объявил о трансфере Роналдо официально
17:05 · Россия. Премьер-лига
Ерохин: Футбол — моё любимое дело
16:58 · Россия. Премьер-лига
Ерохин высказался о возможном продлении контракта с «Зенитом»
16:52 · Россия. Премьер-лига
Ерохин назвал цели «Зенита» на вторую часть нынешнего сезона
16:35 · Россия. Премьер-лига
Масалитин считает двух игроков «Динамо» возможной заменой Чалова
16:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Леон Сатурн» Воротников рассказал о целях команды на сезон
Все новости
Рекомендуем