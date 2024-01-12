Терёхин назвал двоих игроков, которых «Локомотиву» необходимо сохранить

Бывший российский форвард Олег Терёхин уверен, что «Локомотиву» следует сохранить двоих игроков атаки – Антона Миранчука и Тимура Жемалетдинова. У обоих заканчиваются контракты в конце сезона.

«Футболистами такого уровня разбрасываться нельзя. Они оба нужны команде, где сейчас найти игроков подобного уровня? Во всех командах таких не отпускают», - размышляет Терёхин для телеканала «Матч ТВ», добавив, что верит, что Миранчук и Жемалетдинов подпишут новые контракты с «Локо».

Ранее слухи отправляли Антона Миранчука в один из топ-клубов Турции, стамбульский «Бешикташ».