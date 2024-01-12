Новиков: Если бы «Зенит» мог, то купил бы всю сборную Бразилии

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал трансферную политику петербургского «Зенита».

«Если бы они могли, то купили бы сразу всю сборную Бразилии. У клуба есть средства, поэтому они и пользуются такой возможностью. Но я уверен, что проходных матчей у петербуржцев не будет, клубы РПЛ постараются дать бой «Зениту» во второй части чемпионата», — приводит слова эксперта «РБ Спорт».

По его мнению, такие трансферы говорят о том, что перед «сине-бело-голубыми» стоит конкретная задача выиграть шестой подряд титул Российской премьер-лиги.

Зимой «Зенит» купил трёх бразильских игроков, а именно Нино, Артура и Педро. Суммарно в составе петербуржцев числятся 11 футболистов из Бразилии.