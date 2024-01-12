Жоаозиньо готов вернуться в Россию

Бывший футболист «Краснодара», «Динамо» и «Сочи» Жоаозиньо оценил возможность возвращения в Россию.

«Почему нет? Неплохой вариант, я был бы готов рассмотреть предложения российских клубов», — рассказал игрок с российским паспортом в интервью «Матч ТВ».

Жоаозиньо выступал в России с 2011 года. Последним клубом РПЛ для форварда был «Сочи», откуда футболист ушёл в 2023 году на правах свободного агента. Сейчас 35-летний игрок выступает за «Новоризонтино» из второй лиги бразильского футбола.