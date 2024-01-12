Тикнизян признал, что не может отказаться носить бороду

Один из лучших игроков первой части сезона РПЛ Наир Тикнизян назвал своё слабое место. Он признался, что не может отказаться носить такой мужской атрибут внешнего вида как борода.

«Настроение супер, рад видеть партнёров по команде, по работе скучал. Меня не подкалывали насчет бороды. Но мне не нравится без бороды, чувствую себя неуверенно», - говорит Тикнизян телеканалу «Матч ТВ» о том, что побрился.

24-летний защитник сыграл в этом сезоне за «Локо» в 23 матчах и оформил в них восемь забитых голов и пять голевых передач.

Ранее в «Локомотиве» рассказали, каких двух игроков не взяли на сбор команды.