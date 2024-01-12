Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тикнизян признал, что не может отказаться носить бороду

12 Января 2024 • 17:54 Комментировать

Один из лучших игроков первой части сезона РПЛ Наир Тикнизян назвал своё слабое место. Он признался, что не может отказаться носить такой мужской атрибут внешнего вида как борода.

«Настроение супер, рад видеть партнёров по команде, по работе скучал. Меня не подкалывали насчет бороды. Но мне не нравится без бороды, чувствую себя неуверенно», - говорит Тикнизян телеканалу «Матч ТВ» о том, что побрился.

24-летний защитник сыграл в этом сезоне за «Локо» в 23 матчах и оформил в них восемь забитых голов и пять голевых передач.

Ранее в «Локомотиве» рассказали, каких двух игроков не взяли на сбор команды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Наир Тикнизян
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Холанн перейдёт в «Барселону» Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​Мбаппе назвал клуб, куда хочет перейти Мбаппе договорился с новым клубом На выход: Кто покинет «Спартак» в зимнее трансферное окно ​«Позор»: Фанаты возмущены минутой молчания в память о Беккенбауэре в Саудовской Аравии ​В «Манчестер Сити» утвердили нового капитана команды Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели «Реал», «Барселона» или «Манчестер Сити»: Холанн выбрал клуб «Манчестер Сити» может продать Холанна - названы условия
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А
«Вашингтон» дома уступил «Сиэтлу», Овечкин сделал ассист Московское «Динамо» обыграло в дерби ЦСКА Александрова разгромила Рыбакину и пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону Канарейкин высказался о неудачной серии «Спартака» Свищев высказался о том, что на чемпионате Европы по фигурному катанию будут участвовать 27 спортсменов, родившихся в России ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Января
18:12 · Россия. Премьер-лига
Терёхин назвал двоих игроков, которых «Локомотиву» необходимо сохранить
18:06 · Россия. Премьер-лига
Новиков: Если бы «Зенит» мог, то купил бы всю сборную Бразилии
17:58 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо готов вернуться в Россию
17:54 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян признал, что не может отказаться носить бороду
17:52 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: Тюкавин может бороться за звание лучшего нападающего РПЛ
17:34 · Россия. Мелбет-Первая лига
В Минспорта Красноярского края объяснили назначение Тихонова в «Енисей»
17:27 · Россия. Премьер-лига
Сенников объяснил отказ «Локомотива» от Куликова
17:20 · Россия. Премьер-лига
Агент Теклича объяснил причину отказа от перехода в «Ахмат»
17:09 · Россия. Премьер-лига
​«Ростов» объявил о трансфере Роналдо официально
17:05 · Россия. Премьер-лига
Ерохин: Футбол — моё любимое дело
16:58 · Россия. Премьер-лига
Ерохин высказался о возможном продлении контракта с «Зенитом»
16:52 · Россия. Премьер-лига
Ерохин назвал цели «Зенита» на вторую часть нынешнего сезона
16:35 · Россия. Премьер-лига
Масалитин считает двух игроков «Динамо» возможной заменой Чалова
16:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Леон Сатурн» Воротников рассказал о целях команды на сезон
16:23 · Россия. Премьер-лига
​Агент дал чёткий ответ по будущему Барриоса
Все новости
Рекомендуем