Сёмин: Тюкавин может бороться за звание лучшего нападающего РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре Константина Тюкавина в нынешнем сезоне в составе «Динамо».

«Недавно Тюкавин получил награду как сильнейший молодой игрок, но он уже может бороться за звание лучшего нападающего РПЛ. Его игра оказывает серьезное влияние на результаты «Динамо» в этом сезоне», — приводит слова специалиста «РБ Спорт». Также Сёмин отметил, что Тюкавин комфортно чувствует себя во взрослом футболе.

В нынешнем сезоне Константин в 23 матчах стал автором девяти голов при шести ассистах. Ранее игрок получил награду «Первая пятёрка» для лучшего молодого футболиста России.