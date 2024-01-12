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Гуренко: «Если Куликов и Рыбчинский не закрепились в «Локомотиве», значит, в их интересах что-то поменять» эксклюзив

12 Января 2024 • 17:46 Комментировать

Ветеран «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о последних новостях железнодорожников.

- Галактионов сказал, что Куликов и Рыбчинский не поедут на сборы с «Локомотивом», поскольку эти игроки не нужны команде. Оба футболиста – воспитанники клуба. Нет досады, что свои ребята не пригодились?

- Значит, по ним есть другие планы. Возможно, их хотят отдать в аренду, чтобы они больше играли. Руководство клуба видит ситуацию по-своему. Этим ребятам давали шансы проявить себя. Если они не закрепились, значит, в их интересах что-то поменять. Перезагрузиться и вернуться всегда можно. Такое мы видим довольно часто.

- Они не тянут уровень «Локомотива»?

- Сложно это комментировать, если ты не работаешь с этими ребятами.

- У Антона Миранчука контракт заканчивается летом этого года, но Галактионов сказал, что разговоров об этом лично у него с игроком не было. Почему, как думаете?

- Может, хотят простимулировать игрока на оставшиеся полгода и будут присматриваться. Мое мнение таково, что Миранчук – это боевая единица, и он еще не сказал своего последнего слова.

- Но ведь в таких ситуациях тренер должен коммуницировать с игроком, чтобы ставить ему какие-то задачи, узнавать его мнение, стимулировать, как вы сказали. Или это не обязательно?

- Общение должно быть постоянным и в хорошие минуты, и в сложные моменты. Это одно из основных моментов в тренерской работе.

- У Жемалетдинова и Ненахова такая же ситуация, как и у Миранчука. Они нужны «Локомотиву»?

- Чтобы кого-то менять, нужно найти исполнителей сильнее. Пока не вижу, чтобы в других клубах РПЛ были футболисты намного сильнее этих ребят. Считаю, что проблема «Локомотива» не в подборе игроков. Они там достаточно квалифицированные. Надо подождать полгода и посмотреть, как ребята себя проявят.

- Но они уже могут вести переговоры с другими командами. Нет ли риска, что они уйдут?

- Это вопрос к руководству клуба и его стратегии. Надо понимать, кого брать на замену.

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- Вам не кажется странной ситуация, что несколько футболистов находятся в подвешенном состоянии и с ними еще не продлили контракты?

- Нет ничего страшного. У меня была такая же ситуация, когда по окончании контракта я его продлевал каждый год. Не нужно заострять на этом внимание. Надо думать о работе и не париться. Уверен, эти ребята найдут себе команды в России.

- Считаете, эта неопределенность не будет их нервировать?

- Это квалифицированные игроки, и в России на них всегда будет спрос.

- Писали, что «Локомотив» интересуется защитником Ньямси. Фигурировали и другие фамилии в эту зону. Линия защиты нуждается в усилении?

- Есть статистика. Не ставил бы задачу вносить изменения только в эту линию, потому что игра в обороне зависит от общекомандных действий. Нужно качественно усиливать именно командную игру в обороне.

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- После разрыва крестообразной связки колена восстановился защитник Магкеев. Сможет ли он решить проблемы в обороне? Может и не нужно усиление со стороны?

- Это задача не одного игрока. Поменяв одних на других, не факт, что ты избавишься от этой проблемы. Будут сборы, товарищеские матчи, в которых надо смотреть, куда двигаться.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Гуренко Даниил Куликов Дмитрий Рыбчинский ещё теги
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