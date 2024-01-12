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Сенников объяснил отказ «Локомотива» от Куликова

12 Января 2024 • 17:27 Комментировать

Недавно стало известно, что столичный «Локомотив» не возьмёт на сборы полузащитника Даниила Куликова. Бывший защитник «железнодорожников» Дмитрий Сенников рассказал, почему такое могло случиться и как молодой футболист проиграл конкуренцию в составе.

«Есть центральный тандем — Карпукас и Баринов. Куликов не попадал в состав, проиграл конкуренцию. Ему не хватало мобильности, не окреп как мужчина в полной мере, уступает в физике Баринову и Карпукасу», - делится Сенников с Legalbet.

Отметим, что помимо Куликова на зимние сборы «Локо» не отправится ещё один футболист с российским паспортом.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сенников Даниил Куликов ещё теги
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