Сенников объяснил отказ «Локомотива» от Куликова

Недавно стало известно, что столичный «Локомотив» не возьмёт на сборы полузащитника Даниила Куликова. Бывший защитник «железнодорожников» Дмитрий Сенников рассказал, почему такое могло случиться и как молодой футболист проиграл конкуренцию в составе.

«Есть центральный тандем — Карпукас и Баринов. Куликов не попадал в состав, проиграл конкуренцию. Ему не хватало мобильности, не окреп как мужчина в полной мере, уступает в физике Баринову и Карпукасу», - делится Сенников с Legalbet.

Отметим, что помимо Куликова на зимние сборы «Локо» не отправится ещё один футболист с российским паспортом.