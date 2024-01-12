Агент Теклича объяснил причину отказа от перехода в «Ахмат»

Кайихан Гедикли, представитель вингера «Трабзонспора» Тонио Теклича, рассказал, почему игрок отказался от перехода в «Ахмат».

«Теклич только что подписал контракт с «Фатих Карагюмрюк». Предложение от «Ахмата» действительно было, причем хорошим. Просто Тонио хочет остаться в Турции», — приводит слова агента хорватского футболиста Sport24. Также Гедикли назвал грозненцев отличным клубом.

В нынешнем розыгрыше турецкой Суперлиги Теклич провёл пять матчей, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего атакующего футболиста в 1,5 миллиона евро.