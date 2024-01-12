«Ростов» объявил о переходе в свои ряды нападающего – состав команды пополнил Роналдо Сезар Соарес дос Сантос.

На протяжении последних полутора лет Роналдо выступал в Болгарии за «Левски». Теперь 23-летний бразилец будет стараться проявить себя в чемпионате России.

Если брать сезон 2023/2024, то в 25 матчах за «Левски» Роналдо записал на свой счёт семь голов и один результативный пас на партнёра.

На текущий момент «Ростов» располагается на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. В восемнадцати прошедших турах команда Валерия Карпина смогла набрать двадцать один зачётный балл.