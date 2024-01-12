Ерохин: Футбол — моё любимое дело

Футболист «Зенита» Александр Ерохин рассказал о своей мотивации продолжать футбольную карьеру.

«Это моё любимое дело, которое я стараюсь делать максимально ответственно и качественно. Отдельной мотивации мне не требуется, я просто каждый день, на каждой тренировке, в каждой игре стараюсь приносить пользу своей команде», - приводит слова Ерохина Bobsoccer.

Также игрок признался, что концентрируется на текущем моменте, стараясь не обращать внимание на слухи о возможном уходе из «Зенита».

В 18 матчах во всех турнирах нынешнего сезона Ерохин стал автором трёх результативных передач. 34-летний полузащитник выиграл пять титулов Российской премьер-лиги и четыре Суперкубка.