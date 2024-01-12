Ерохин высказался о возможном продлении контракта с «Зенитом»

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о своём будущем в составе действующих чемпионов России.

«Мне важно сконцентрироваться на текущем моменте, чтобы не было никаких отвлекающих факторов. Но, конечно, в любом случае карьера и жизнь продолжается, мне бы хотелось и в дальнейшем приносить пользу «Зениту», - приводит слова Ерохина Bobsoccer.

Также Ерохин подтвердил, что не имеет предложений от иных клубов, полностью сосредоточившись на выступлении за «сине-бело-голубых».

В нынешнем сезоне в 18 матчах Ерохин стал автором трёх результативных передач. Контракт хавбека истекает в июне текущего года.