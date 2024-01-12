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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ерохин назвал цели «Зенита» на вторую часть нынешнего сезона

12 Января 2024 • 16:52 Комментировать

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин назвал цель клуба из «Северной столицы» на вторую часть нынешнего сезона.

«Она наверняка осталась неизменной после заключительного зимнего тура! Так что мы должны как следует подготовиться к возобновлению сезона и вернуться на первое место в чемпионате. Это наша основная цель и задача», - рассказал хавбек в интервью Bobsoccer.

Также игрок отметил, что для «сине-бело-голубых» выигрыш Кубка России не менее важен, чем очередное «золото» Российской премьер-лиги.

После 18-ти туров РПЛ «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата, отставая на два очка от «Краснодара».

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Зенит Александр Ерохин
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