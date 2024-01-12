Масалитин считает двух игроков «Динамо» возможной заменой Чалова

Бывший футболист столичного ЦСКА Валерий Масалитин назвал возможную замену в составе «армейцев» на позицию нападающего Фёдора Чалова.

«Например, взять Гладышева или Грулёва из «Динамо». Ребята как раз подходят под схему Федотова. Гладышев может и убежать, и «накрутить», и стать забивным», – приводит слова эксперта Vprognoze.ru. Масалитин отметил, что клубу потребуется столь же быстрый форвард, схожий по стилю с Чаловым, если решение об уходе нападающего уже принято.

В 18 матчах нынешнего сезона РПЛ Фёдор стал автором восьми голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего форварда в 12 миллионов евро.