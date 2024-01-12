​Агент дал чёткий ответ по будущему Барриоса

Агент Луис Фелипе Поссо, который работает с полузащитником «Зенита» Вильмаром Барриосом, дал комментарий по поводу будущего футболиста.

«Барриос точно останется в «Зените» до лета», - цитирует Поссо Sport24.

Ранее сообщалось, что у 30-летнего Барриоса есть предложения от других клубов. Так, например, колумбийца связывали с английским «Ноттингем Форест».

В сезоне 2023/2024 Вильмар Барриос провёл за «Зенит» 21 матч. В них полузащитник отметился двумя голевыми передачами на партнёров. На текущий момент «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.