​Круговой ответил на вопрос о будущем

Футболист «Зенита» Данил Круговой ответил на вопрос о возможном продлении трудового договора с клубом.

«Сейчас я сконцентрирован на «Зените» и тренировочной подготовке на сборах, по остальному – всему своё время», - цитирует Кругового «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт связывает 25-летнего Кругового с «Зенитом» до лета. В 18 матчах текущего сезона защитник записал на свой счёт два результативных паса на партнёров.

«Зенит» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. Отставание «сине-бело-голубых» от «Краснодара» измеряется двумя зачётными баллами.