​Булыкин: «Может, теперь в «Спартак» приедут 11 португальцев»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о приходе в «Спартак» функционеров из Португалии. Как известно, пост спортивного директора недавно занял Томаш Амарал, а селекционный отдел возглавил Жоаким Пинту.

По мнению Булыкина, назначение этих специалистов говорит о желании «Спартака» подписывать игроков из Европы. Булыкин отметил, что Амарал и Пинту разбираются в футболе, что является плюсом.

«Что касается качественных легионеров, то в «Зенит» бразильцы пачками едут. Я, правда, не знаю для чего. Но, похоже, это кому-то нужно. Может, теперь в «Спартак» приедут 11 португальцев. Вот и будет у нас чемпионат иностранцев», - цитирует Булыкина «Чемпионат».

На текущий момент «Спартак» занимает пятое место в таблице чемпионата России. От находящегося на вершине «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь очков.