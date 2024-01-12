​Сергеев – о новичках «Зенита»: «Знаю только Ахметова»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев высказался о зимних новичках команды. Как известно, состав питерцев уже пополнили Артур, Педро, Нино и Ильзат Ахметов.

«Знаю только Ахметова, потому что мы с ним в сборной один раз пересекались. Сейчас будет сбор – там и познакомимся со всеми», - цитирует Сергеева «Чемпионат».

Сергеев добавил, что конкуренция в команде является положительным моментом. Каждый футболист должен будет работать и доказывать, что заслуживает места в основном составе.

В настоящий момент футболисты «Зенита» проходят обследование перед стартом первого зимнего учебно-тренировочного сбора.